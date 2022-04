Fondi PNRR: a Caggiano, progetti per la scuola da candidare a finanziamento

CAGGIANO. Fondi PNRR per la scuola e le strutture scolastiche. L’amministrazione comunale di Caggiano, guidata dal sindaco Modesto Lamattina, ha scelto di approvare dei progetti da candidare a finanziamento.

Uno di questi riguarda la costruzione delle mensa scolastica a servizio degli alunni della scuola primaria di via Fortunato Cafaro.

Una novità importante che avrà un costo di circa 880mila euro. Ma questa non è l’unica novità poiché Caggino intende sfruttare le risorse anche per un’altra opera: l’adeguamento delle strutture sportive nelle aree esterne all’istituto comprensivo Lupo. In questo caso è stato preventivato un posto di circa 245mila euro.