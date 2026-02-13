Sassano, investito da un’auto all’uscita da una pizzeria: morto 80enne

Si è spento dopo giorni di ricovero Angelo Libretti, l’uomo di 80 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso sabato sera nella frazione Silla di Sassano. L’anziano non è sopravvissuto alle ferite riportate dopo essere stato travolto da un’automobile mentre attraversava la carreggiata all’uscita da un locale.

La dinamica del sinistro stradale

L’incidente si è verificato lungo le strade della frazione sassanese, dove una Fiat Panda ha investito l’ottantenne in transito. Alla guida del veicolo si trovava un uomo residente a Sala Consilina il quale, subito dopo il violento impatto, si è fermato per prestare soccorso. Lo stesso conducente è stato colto da un malore improvviso dovuto allo spavento per l’accaduto.

Il ricovero e il decesso in ospedale

Le condizioni di Libretti sono apparse subito critiche ai soccorritori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Luigi Curto di Polla, dove i medici ne hanno disposto l’immediato ricovero nel reparto di Rianimazione. Nonostante il monitoraggio costante e i tentativi di stabilizzazione, la prognosi è rimasta riservata fino a questa mattina, quando il suo cuore ha cessato di battere dopo un’agonia durata diversi giorni.

Indagini e lutto nella comunità

Sull’episodio sono attualmente in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale. Angelo Libretti lascia la moglie e due figli.