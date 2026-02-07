Sassano: incidente a Silla, uomo investito all’uscita di una pizzeria

Paura questa sera a Silla di Sassano, dove un uomo è stato accidentalmente investito da un’auto in transito mentre usciva da una pizzeria.

I soccorsi

Alcune persone presenti nella zona hanno subito lanciato l’allarme, consentendo un rapido intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunto il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, stabilizzandolo prima del trasferimento in ospedale a Polla dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.