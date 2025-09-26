Sassano, al via i lavori al Vallone Ficola: un milione per la sicurezza del territorio

Sono iniziati a Sassano i lavori di messa in sicurezza dell’area del Vallone Ficola, una delle zone più fragili dal punto di vista geologico. L’intervento, dal valore di circa un milione di euro, è finanziato dal Ministero dell’Interno e rientra anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori

Avviati lo scorso luglio, i lavori mirano a contrastare in modo strutturale il rischio idrogeologico, con azioni mirate alla stabilizzazione del versante e alla gestione delle acque meteoriche, per prevenire frane e allagamenti. L’obiettivo è duplice: tutelare abitazioni e infrastrutture e migliorare la vivibilità dell’area.

Il progetto

Il progetto è stato presentato in un incontro pubblico al Cine Teatro Totò. Fondamentale il lavoro dei tecnici coinvolti: l’architetto Calandriello, l’ingegnere Corrado e l’ingegnere Carotenuto. I lavori sono affidati all’impresa Gregorio Costruzioni.

Soddisfatto il sindaco Domenico Rubino, che ha definito l’opera “una risposta concreta a una criticità storica e un passo avanti nella valorizzazione urbana di Sassano”.