Sapri, chiude l’ufficio postale: al via lavori di ammodernamento

Per un mese l’Ufficio Postale di Sapri rimarrà chiuso al pubblico per consentire lavori di ammodernamento. Questa chiusura temporanea permetterà di effettuare interventi di sistemazione e potenziamento nell’ambito del progetto Polis, che mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Sportello mobile in Villa Comunale

Durante il periodo di chiusura, tutti i servizi dell’Ufficio Postale saranno trasferiti nell’ufficio “mobile” sito nella Villa Comunale, nei pressi del municipio. Questa soluzione temporanea garantirà che i cittadini possano comunque accedere ai servizi postali durante il periodo di rinnovamento dell’ufficio.

Il progetto Polis

Il Progetto Polis si concentra su due linee di intervento principali: lo “Sportello Unico” e gli “Spazi per l’Italia”. L’obiettivo è superare il divario digitale nei piccoli centri e nelle aree interne, offrendo servizi avanzati anche in queste zone.

Il progetto, che coinvolge 7.000 Comuni con meno di 15.000 abitanti, prevede di realizzare uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici. Nasceranno inoltre 250 sedi per il co-working.

I servizi

Tra i servizi che saranno erogati: la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell’Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall’Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture). Nei Comuni presso i quali saranno realizzati questi sportelli unici basterà recarsi presso l’ufficio postale per poter richiedere questi servizi.