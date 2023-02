Poste avvia progetto Polis: nel Cilento uno dei primi uffici postali interessati

L’Ufficio Postale di Cerrelli, frazione di Altavilla Silentina, sarà uno dei primi ad essere interessati dai lavori infrastrutturali previsti dal “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.

L’iniziativa

Come comunicato da Poste Italiane durante il grande incontro istituzionale a cui hanno preso parte anche i sindaci dei comuni interessati dall’importante iniziativa, ossia quelli con meno di 15.000 abitanti, il progetto fa parte del Piano Complementare PNRR promosso dal Governo allo scopo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale della nazione.

I disagi

Proprio per permettere i lavori di adeguamento degli spazi e l’ingresso di nuove dotazioni tecnologiche utili ad agevolare l’espletamento dei servizi postali e ad offrire nuove possibilità ai cittadini, dal 27 febbraio al 28 marzo (salvo imprevisti), l’Ufficio Postale di Cerrelli rimarrà chiuso al pubblico.

Durante tale periodo gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali delle frazioni e dei comuni limitrofi.

Gli uffici di Altavilla Silentina e della frazione di Borgo Carillia rimarranno normalmente aperti. Inoltre, l’Ufficio Postale di Matinella, in via del tutto eccezionale per il periodo indicato, rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e si avvarrà di uno sportello per la consegna dei pacchi, per la corrispondenza inesitata e per tutte le operazioni che venivano garantite dall’Ufficio Postale di Cerrelli in modo da non far subire alcun disservizio ai cittadini.