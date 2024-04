Casal Velino, riqualificazione del lungomare Speranza e dell’area portuale

Aumentare l’attrattiva e la competitività dell’area portuale e del Lungomare Speranza di Marina di Casal Velino. Sono questi gli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, che pochi giorni fa ha deliberato i lavori riqualificazione con alcune varianti, rispetto al progetto precedente, per permettere un’estate in maggior sicurezza.

Il comune di Casal Velino, destinatario di un importante finanziamento di € 1.159.000,00, ottenuto mediante convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha recentemente iniziato i suoi lavori: le mareggiate invernali hanno reso necessario procedere con sistemazioni urgenti di dragaggio e di riorganizzazione degli ormeggi gravemente danneggiati. Per tali motivi quindi, il progetto è stato inquadrato in 3 lotti A,B e C. Relativamente a quest’ultimo i lavori, vista l’urgenza, sono stati quindi già portati a termine mentre per gli altri due lotti bisognerà procedere all’affidamento, come spiegato dal Sindaco.