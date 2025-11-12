Sapri: un albero di Natale speciale nel reparto di Ostetricia nell’ospedale “Immacolata”

Si tratta di un'idea partita da una delle partorienti del nosocomio del Golfo di Policastro e che ha coinvolto numerose mamme, il personale medico e infermieristico del reparto e il cappellano del nosocomio

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un albero di Natale speciale sarà realizzato, come ogni anno, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

L’iniziativa

Si tratta di un’idea partita da una delle partorienti del nosocomio del Golfo di Policastro e che ha coinvolto numerose mamme, il personale medico e infermieristico del reparto e il cappellano del nosocomio. “Da qualche anno mi occupo di realizzare l’albero di Natale per il reparto di Ostetricia e Ginecologia – ha affermato Emy Cobucci, giovane mamma del Golfo di Policastro – Quest’anno la mia idea ha coinvolto tutte le mamme perché questo reparto è vivo grazie a tutte le mamme.

L’importanza del Punto Nascita

Per celebrare questa prima vittoria abbiamo pensato di addobbare l’albero con le sagome dei piedini e delle manine dei bambini nati in questo ospedale. Per far capire l’importanza di questo reparto e la vita che c’è stata, c’è e ci sarà”. Un’idea che ha coinvolto a pieno anche il personale medico e infermieristico dell’ospedale, come sottolineato dalla responsabile delle ostetriche Maria Tramontano.

Leggi anche:

Il Punto Nascita dell’ospedale di Sapri resta aperto fino a maggio: «Ora tocca alla politica»

“Dopo questa vittoria, quale momento più bello del Natale che è vita e nascita – ha affermato Maria Tramontano – Con questa Natività noi ci facciamo un augurio e invitiamo tutta la popolazione a starci vicino per far sì che questo albero pieno di vita si realizzi”.

Un’idea speciale e piena di vita

A prendere parte a questa idea “speciale” sarà anche il cappellano dell’ospedale “Immacolata” don Pasquale Pellegrino. ” Abbiamo sposato in toto l’idea fantastica delle mamme – ha poi aggiunto il cappellano – Mi è stata chiesta la disponibilità ad accogliere questi addobbi speciali nella Cappella e così farò darò che abbiamo sempre sostenuto l’apertura e continuazione del buono lavoro svolto nel nostro Punto Nascita.

Natale è la festa della vita e della rinascita e all’indirizzo quale occasione migliore per lanciare un messaggio di speranza attraverso un addobbo Natalizio”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Elezioni regionali

Quattro “impresentabili” alle Regionali in Campania: la relazione della Commissione Antimafia

La Commissione Antimafia segnala quattro “impresentabili” alle Regionali in Campania per violazione…

Big Gourmand

Bib Gourmand: un nuovo ristorante arricchisce l’eccellenza gastronomica della provincia di Salerno

Annunciate in anteprima le novità della nuova Guida Michelin che verrà presentata…

U.S. Agropoli

I fantasmi del passato ritornano: penalizzazione per l’U.S. Agropoli

L’U.S. Agropoli subisce una nuova penalizzazione: tre punti in meno, ammenda e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79