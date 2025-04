Sapri: ubriaco sull’Intercity, espulso rumeno

Ubriaco viaggiava su un treno intercity diretto a Reggio Calabria: cittadino rumeno viene intercettato dagli uomini della Polizia Ferroviaria di Sapri, diretti dal Sostituto Commissario Carmine Nicodemo, e viene allontanato dal territorio nazionale. L’operazione è avvenuta nella giornata di ieri.

L’episodio

L’uomo, identificato in breve tempo dagli agenti della Polfer di Sapri, era già stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale in quanto ritenuto un soggetto pericoloso per la comunità.

Fatti i dovuti accertamenti, il questore di Salerno ha emesso successivamente un provvedimento per la momentanea permanenza dell’uomo presso il centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi. Un’operazione che si concluderà con il rimpatrio del rumeno nel suo paese d’origine.