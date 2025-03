Sapri tra le mete preferite nel Golfo di Policastro: intervista all’assessore Amalia Morabito | VIDEO

La bella stagione è ormai alle porte e i comuni costieri del Golfo di Policastro programmano le attività turistiche per l’estate 2025. Uno dei centri più attenzionati dai turisti è proprio la città di Sapri che ha in programma numerose attività per la prossima stagione estiva come sottolineato dall’assessore al turismo Amalia Morabito.

Le dichiarazioni

“Il turismo è fondamentale per la città di Sapri e rappresenta un vero e proprio ossigeno per la nostra comunità – ha dichiarato l’Assessore – Ci stiamo preparando alla stagione estiva che ormai è alle porte per cui stiamo programmando tutta una serie d’iniziative che valuteremo nei prossimi giorni, per realizzare il cartellone estivo che conterrà alcune novità. Ma ci saranno sicuramente delle iniziative che sono storiche e che fanno parte da sempre del cartellone estivo come la rievocazione storica dello sbarco di Carlo Pisacane, che rappresenta una data certa e irrinunciabile per la città Sapri.

Inoltre abbiamo già presentato nei mesi precedenti, in collaborazione con altri Comuni, Il progetto Borghi Salute e Benessere”, Che rappresenta un’iniziativa davvero importante perché collega in maniera vera e reale, non soltanto dal punto di vista dei collegamenti strutturali, ma anche per quanto riguarda le tradizioni che ogni paese possiede, e che noi stiamo cercando di assemblare e mettere insieme. Vogliamo però dare vita ad un progetto che punti anche alla digitalizzazione di questi posti.” Per quanto riguarda il numero di presenze, la città di Sapri nel corso dell’anno precedente è stata raggiunta da circa 46mila turisti. “Un dato importante e significativa che ci porta a fare sempre maglio e lavorare sempre di più per migliorare i servizi che possiamo offrire”, ha infine chiosato l’assessore Morabito.