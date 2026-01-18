Sapri si difende: ok ai lavori di risanamento idrogeologico ed idraulico del centro abitato e delle aree a monte

La Giunta di Sapri, guidata dal sindaco Gentile, ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica relativo ai lavori di “risanamento idrogeologico ed idraulico del centro abitato di Sapri e delle aree a monte ed erosione costiera – realizzazione di un pennello a protezione del vallone ischitello”.
Il progetto
L’intervento risulta necessario ed urgente al fine della messa in sicurezza del territorio comunale. Il progetto prevede l’inserimento un pennello trasversale a difesa della foce del Torrente Ischitello finalizzato alla manutenzione, alla salvaguardia del litorale e delle opere antropiche su di esso presenti, alla tutela del normale deflusso idrico di monte, al fine di non consentire al sedimento marino di ostruirne il normale percorso di sbocco verso mare.
La spesa complessiva dei lavori ammonta ad € 96.845,25 di cui € 79.381,35 per lavori ed € 17.463,90 per somme a disposizione dell’Amministrazione; al finanziamento dell’opera si procederà con fondi propri a valere sul bilancio 2026/2028 in corso di approvazione.