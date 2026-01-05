Sapri, ruba un’auto e fugge: arrestato dopo un inseguimento sulla Bussentina

Attimi di tensione nel pomeriggio odierno a Sapri quando C.C., un 35enne pluripregiudicato e senza fissa simora, ruba un’autovettura in una strada parallela al lungomare cittadino.

L’intervento dei Carabinieri

Ad accorgersi del furto, è il proprietario del mezzo, un 50enne di Torre Orrsaia che stava effettuando dei lavori di carpenteria. Allertate le forze dell’ordine, i militari si mettono sulle tracce del malvivente. Ad individuarlo, lungo la strada statale 517 “Bussentina” sono i Carabinieri della Stazione di Sanza, diretti dal Maresciallo Massimiliano Castellino.

L’inseguimento

Intercettata l’autovettura, i militari di Sanza danno vita ad un vero e proprio inseguimento lungo l’importante arteria di collegamento del Golfo di Policastro. Il 35enne infatti, incurante dell’alt intimato dai militari, inizia una lunga corsa sulla Statale fino a quando i Carabinieri riescono a bloccarlo poco prima dell’imbocco dell’autostrada A2, allo svincolo di Padula – Buonabitacolo.

Il provvedimento

Fermato e sottoposto ai dovuti controlli dai militari, il 35enne nell’immediato viene arrestato e tradotto presso il carcere il Salerno. L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Conclusa l’operazione, l’autovettura e tutti gli attrezzi presenti al suo interno vengono restituti al legittimo proprietario.