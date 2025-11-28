Sapri: punta ad affidare la gestione della sala cinematografica “Cine-Teatro Ferrari”

Il Comune di Sapri, guidato dal sindaco Antonio Gentile, intende procedere ad un’indagine di mercato preliminare per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la gestione di un’attività cinematografica all’interno del “Cine-Teatro Ferrari”; l’obiettivo è di valutare le potenziali soluzioni sul mercato e pianificare un futuro affidamento.

Il servizio

L’Ente è alla ricerca un operatore economico specializzato nell’organizzazione e gestione di attività cinematografiche, in grado di garantire: Programmazione e spettacoli teatrali, selezione e programmazione di film (commerciali, d’autore, documentari, ecc.) e spettacoli teatrali; gestione operativa, apertura e chiusura della sala, gestione del personale, pulizia e manutenzione ordinaria; gestione commerciale, vendita biglietti e prodotti di caffetteria/pop-corn, gestione incassi.

E ancora fornitura, manutenzione e adeguamento tecnico, fornitura di impianto di proiezione ed audio e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proiezione e audio, eventuale adeguamento tecnologico; promozione, attività di marketing e promozione per l’attrazione del pubblico (campagne social, partnership locali, eventi speciali); eventi, organizzazione e gestione di eventi tematici, rassegne, incontri con registi, ecc.

Come partecipare

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse tramite piattaforma TUTTOGARE SAPRI al seguente link: https://comunedisapri.tuttogare.it/ entro e non oltre il giorno 29 dicembre ore 12:00. Per tutte le informazioni necessarie è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sapri.