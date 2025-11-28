Sapri: punta ad affidare la gestione della sala cinematografica “Cine-Teatro Ferrari”

C'è tempo fino al 29 dicembre per presentare la manifestazione di intesse. Ecco le informazioni utili

A cura di Antonio Pagano

Il Comune di Sapri, guidato dal sindaco Antonio Gentile, intende procedere ad un’indagine di mercato preliminare per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la gestione di un’attività cinematografica all’interno del “Cine-Teatro Ferrari”; l’obiettivo è di valutare le potenziali soluzioni sul mercato e pianificare un futuro affidamento.

Il servizio

L’Ente è alla ricerca un operatore economico specializzato nell’organizzazione e gestione di attività cinematografiche, in grado di garantire: Programmazione e spettacoli teatrali, selezione e programmazione di film (commerciali, d’autore, documentari, ecc.) e spettacoli teatrali; gestione operativa, apertura e chiusura della sala, gestione del personale, pulizia e manutenzione ordinaria; gestione commerciale, vendita biglietti e prodotti di caffetteria/pop-corn, gestione incassi.

E ancora fornitura, manutenzione e adeguamento tecnico, fornitura di impianto di proiezione ed audio e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proiezione e audio, eventuale adeguamento tecnologico; promozione, attività di marketing e promozione per l’attrazione del pubblico (campagne social, partnership locali, eventi speciali); eventi, organizzazione e gestione di eventi tematici, rassegne, incontri con registi, ecc.

Leggi anche:

Agropoli, mamma e figlio arrestati per usura

Come partecipare

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse tramite piattaforma TUTTOGARE SAPRI al seguente link: https://comunedisapri.tuttogare.it/ entro e non oltre il giorno 29 dicembre ore 12:00. Per tutte le informazioni necessarie è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Sapri.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79
Posidonia oceanica, Agropoli

Agropoli: ecco nuovi fondi per la rimozione della posidonia spiaggiata

Dalla regione Campania arrivano 500 mila euro per la rimozione e lo…

Maria Pandolfo

A Sant’Arsenio, la signora Maria compie 100 anni: la storica bottegaia oggi trisavola festeggiata da tutto il paese

La signora Maria, per tutti "re Cicerino", è stata festeggiata da rappresentanti…

Panorama Controne

Progetto Monti Alburni, a Controne appuntamento con Vicoli, frantoi e il fagiolo “Magico”

Un racconto corale che attraverso castelli, castagneti, antichi mulini, gole fluviali e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.