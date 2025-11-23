Vallo della Lucania: spettacoli al teatro comunale, c’è l’avviso  

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende autorizzare, in via sperimentale e temporanea, l’utilizzo del Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” per la realizzazione di attività spettacolari, artistiche, musicali, canore, teatrali, culturali, cinematografiche e delle arti espressive in genere nel periodo dicembre 2025 – dicembre 2026, nelle more dell’espletamento di una futura procedura di affidamento in concessione della relativa gestione.

Pubblicato Avviso pubblico

L’Ente ha pubblicato così un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l’utilizzo temporaneo del Teatro comunale per la realizzazione di iniziative di pubblico spettacolo (teatro, musica, danza, canto, cultura, cinema, mostre, rassegne, etc. …). Il Comune ha ricevuto una proposta di utilizzo da parte di un operatore del settore ed al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, intende acquisire eventuali proposte concorrenti da operatori economici del medesimo campo di attività.

L’utilizzo potrà essere concesso: per attività e rassegne cinematografiche, dal giovedì alla domenica o dal venerdì al lunedì; per una rassegna di spettacoli teatrali di fama con attori noti, durante il periodo autorizzato; per spettacoli di arte varia (danza, musica, concerti, manifestazioni canore, musical ed eventi culturali vari delle arti espressive in genere). L’autorizzazione all’uso non costituisce concessione di gestione né attribuisce diritti esclusivi o continuativi sulla struttura.

Come partecipare

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere presentate esclusivamente il giorno 01/12/2025, entro e non oltre le ore 12:00, o tramite PEC all’indirizzo: prot.vallodellalucania@legalmail.it, o mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’UfficioProtocollo del Comune – Piazza Vittorio Emanuele II n. 44, Vallo della Lucania (SA), indirizzata al Settore Affari Generali del Comune di Vallo della Lucania. Per tutte le informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.