Atena Lucana, avviso per 7 borse di studio

Arrivano borse di studio del valore di 7.000 da svolgersi in sette mesi. Domande entro il 30 novembre

A cura di Comunicato Stampa
Borse di studio

Il progetto Archivio Atena ha tra i suoi obiettivi quello di creare opportunità lavorative nel campo culturale, di permettere ai giovani di restare nel proprio territorio, di attirare in paese nuovi residenti. Le borse di censimento sono un’opportunità per i giovani di collaborare al progetto Archivio Atena, progetto del Comune di Atena Lucana finalizzato a salvaguardare il patrimonio culturale della comunità attraverso attività di formazione, residenze artistiche e di studio. 

Borse di studio e candidature al bando

2 Borse di censimento: Per poter candidarsi al bando è necessario il possesso di una laurea di primo livello e la presentazione di due proposte progettuali che riguardano il patrimonio immateriale di Atena Lucana e il patrimonio naturale del Vallo di Diano.

Si possono proporre ricerche artistiche negli ambiti delle arti visive (es. pittura, scultura, fotografia, installazione, video arte, arte), delle arti performative (es. performance, teatro, danza, sound art), di scrittura creativa e ricerca poetica, di arte pubblica e urbana (es. street art, graffiti, pratiche partecipative, land art), progetti interdisciplinari e digitali, di grafica e design (es. design della comunicazione, editoria, pratiche speculative), tenendo in considerazione: la possibilità di utilizzare l’archivio di fotografie private finora raccolte; la possibilità di integrazione dell’archivio di comunità; l’organizzazione di attività che coinvolgano la cittadinanza. Valore 7.000 euro, durata sei mesi. Scadenza 30 novembre.

5 Borse di cittadinanza: Per poter candidarsi al bando è necessario presentare una lettera di motivazione e il CV. Le cinque persone vincitrici saranno coinvolte in tutte le attività di Archivio Atena con particolare attenzione alla gestione degli spazi culturali del paese (la Schifa, la Biblioteca Comunale e il Museo Archeologico); alle attività legate all’implementazione dell’Archivio di famiglia, alle stampe dell’archivio di comunità in formato cartaceo, all’inventariazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale, all’organizzazione dei materiali prodotti dalle residenze di studio e dalle residenze artistiche. Valore 7.000 euro, durata sette mesi. Scadenza 30 novembre

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cinghiali Gioi

Emergenza cinghiali nel Cilento: «Ora sono anche davanti le case»

Cinghiali sempre più presenti anche nei grandi centri. Ungulati sulla Cilentana e…

Carlo Elvira Mortale

L’ebolitano Carlo Elvira Mortale: Mister Universo IFBB Switzerland

Carlo Elvira Mortale, atleta ebolitano, conquista Mister Universo IFBB Switzerland e la…

Pioggia - maltempo

Campania, torna l’allerta meteo: in arrivo temporali

L'allerta meteo scatterà a partire dalla mezzanotte, previste precipitazioni anche intense. Ecco…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79