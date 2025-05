Sapri, Piano di Zona Ambito S9: partiti i nuovi tirocini d’inclusione

Sono ripartiti, ufficialmente, i tirocini d’inclusione organizzati dal Piano di Zona Ambito S9. Un servizio importante che coinvolge a pieno tutti gli utenti dei Comuni afferenti all’ambito S9, con il comune di Sapri capofila. Sono 50 in totale I tirocini che quest’anno, dunque, hanno preso il via, con il fondamentale supporto dell’agenzia per il lavoro e la formazione “Power giob”.

“È un servizio importante per il nostro territorio – ha affermato la coordinatrice del Piano di Zona Ambito S9 Gianfranca Di Luca – “Nell’ultimo triennio sono stati attivati dal Piano di Zona oltre 250 tirocini d’inclusione ai quali possono accedere tutti coloro che sono stati presi in carico dal personale del servizio sociale competente per ogni Comune.

I tirocini

I tirocini d’inclusione hanno una durata di 6 mesi a partire dal prossimo 3 Giugno e i 50 utenti che hanno aderito potranno lavorare presso i Comuni o le aziende ospitanti: le aziende, i laboratori artigianali, i commercianti iscritti nell’albo del piano di zona tra i soggetti ospitanti. Molti utenti che hanno aderito in passato ai tirocini d’inclusione hanno imparato un mestiere e trovato un lavoro”.

Ad attivare i tirocini d’inclusione è stata la “Power giob”, l’agenzia per il lavoro e la formazione referente del Piano di Zona Ambito S9. “La “Power giob” si occuperà dell’attivazione dei tirocini d’inclusione sociale e in collaborazione con i comuni del Piano di Zona redigeremo dei progetti formativi personalizzati – ha aggiunto la referente della “Power giob” Maria Buongusto – Il nostro impegno si concretizzerà anche in una presenza costante per tutta la durata del tirocinio, sia per i comuni che per i beneficiari”.