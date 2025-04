Sapri: Nicodemo Giudice coordinatore del Circolo Fdi. L’intervista | VIDEO

È Nicodemo Giudice il coordinatore del circolo Fratelli d’Italia di Sapri. Un passo importante per rafforzare la presenza del partito nel Cilento e nel Golfo di Policastro.

Le prime dichiarazioni

“Ritengo sia importantissima la creazione a Sapri, paese capofila del Golfo di Policastro, del Coordinamento di Fratelli D’Italia, fortemente voluto dai vertici provinciali e regionali – ha dichiarato il neo coordinatore Giudice – A tal proposito ringrazio il Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo che ci ha dato un aiuto e un forte stimolo per la realizzazione di questo coordinamento. Ovviamente l’impegno è di un gruppo di persone, abbastanza cospicuo, e di amici rappresentanti della Destra atlantica e liberale. Come immaginavamo, nel momento in cui si è profilata e poi concretizzata l’ipotesi di dar vita ad un circolo di Fratelli D’Italia, l’interesse e le adesioni sono state numerose. Questo a testimonianza dell’opera che si è fatta sul territorio e anche degli ottimi risultati avuti dal Governo Meloni negli ultimi due anni”.

“Ci aspettiamo una forte inversione di tendenza, una visione diversa del territorio regionale e delle aree periferiche”

A proposito delle prossime elezioni Regionali, il coordinatore Giudice è stato molto chiaro. “Ci aspettiamo una forte inversione di tendenza, una visione diversa del territorio regionale e delle aree periferiche. Lo scopo della realizzazione di questo circolo è proprio dare maggiore peso a questa area, valorizzare questo territorio. Ovviamente speriamo nella candidatura del Viceministro Edmundo Cirielli alla Presidenza della Regione”.