Sapri, «Abbasso Meloni»: vandalizzata auto di un esponente FdI

Un atto vandalico si è verificato a Sapri, dove l’auto di Donato Riccio, esponente locale di Fratelli d’Italia, è stata danneggiata con la scritta “Abbasso Meloni” incisa sulla fiancata. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso, mentre il veicolo era parcheggiato nei pressi del palazzo municipale.

Il caso

All’interno della Jaguar di Riccio erano presenti manifesti e volantini relativi al partito di Giorgia Meloni, il che fa pensare che l’atto vandalico sia stato compiuto da persone contrarie alla formazione politica. I responsabili, con questo gesto, hanno voluto esprimere in modo del tutto inopportuno la loro disapprovazione nei confronti di Fratelli d’Italia.

La denuncia

“In un paese democratico come l’Italia, atti del genere non possono passare impuniti”, ha dichiarato sui social Donato Riccio, che ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia ai Carabinieri. L’area in cui è avvenuto il danneggiamento è dotata di telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire utili elementi per identificare gli autori del gesto.