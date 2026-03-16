Sapri: i talenti del Golfo alle audizioni del Premio Mia Martini

È stato l’auditorium della scuola Dante Alighieri di Sapri ad ospitare lo scorso sabato le audizioni del Premio Mia Martini. Un momento di musica importante per i giovani talenti del Golfo di Policastro. Dodici i cantanti che si sono esibiti e che hanno deciso di prendere parte all’importante evento istituito a Bagnara Calabra nel 1995 per celebrare la memoria della grande artista.

Il Premio

Ideatore del Premio è Nino Romeo presente nella cittadina di Sapri nelle giornata della audizioni. “Quest’anno si festeggiano i 31 anni del Premio e nel corso degli anni sono passati tanti artisti ai quali Mia Martini ha portato tanta fortuna – ha affermato il patron Nino Romeo – Noi speriamo che anche nel futuro questa passerella possa essere un trampolino di lancio per i guivani che vogliono farsi strada nel mondo della canzone”. Presente tra i giurati anche Rosario Esposito, presidente dell’Associazione arti teatrali e spettacolo “Renato Cerbasi” di Sapri, entusiasta per la tappa di Sapri.