Premio Mia Martini 2026: le audizioni approdano a Sapri

Il talento e la grande musica d’autore fanno tappa nel Golfo di Policastro. Sapri ospiterà le audizioni della Campania per il prestigioso Premio Mia Martini 2026. L’appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, a partire dalle ore 15.00, presso l’Auditorium della Scuola “G. Ferrari” (Istituto Comprensivo Dante Alighieri) in via Crispi.

Un’opportunità per il territorio

L’evento rappresenta un traguardo significativo per la comunità locale. Per il referente Rosario Esposito è l’inizio di un percorso ambizioso volto a valorizzare le voci emergenti, possibile grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale.

Dettagli e modalità di partecipazione

Il Premio Mia Martini è da anni uno dei trampolini di lancio più ambiti per i giovani artisti che sognano una carriera nel mondo della canzone italiana. Sotto lo slogan “Adesso tocca a te, in palio il tuo sogno”, le audizioni campane chiamano a raccolta i talenti del territorio per una giornata dedicata alla musica e alle emozioni.

Per chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni sulla partecipazione o sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare il referente Rosario Esposito ai numeri 389.6890373 o 0973.296490, oppure inviare una mail all’indirizzo aatsrenatocerbasi@gmail.com.