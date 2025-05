Sapri, grave incidente sul lavoro: giovane macellaio ferito al braccio da un tritacarne

Un incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della mattinata a Sapri in un supermercato della cittadina. A rimanere gravemente ferito un ragazzo del posto mentre si trovava al banco macelleria.

La dinamica

Il giovane infatti è rimasto incastrato con una mano nel tritacarne mentre era intento ad operarlo. Le urla del ragazzo hanno attirato subito l’attenzione di tutti presenti che nell’immediato hanno attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118 della New Geo che in breve tempo hanno soccorso il malcapitato.

I soccorsi

Il giovane tempestivamente è stato trasferito poi presso il vicino ospedale dell’Immacolata per le necessarie cure del caso. Sul posto vi è stato anche l’arrivo del personale della Polizia Municipale di Sapri che velocemente è accorso per prestare i dovuti supporti. Necessario però è stato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che si sono adoperati per liberare il giovane dalla macchina tritacarne. Gravi le ferite riportate dal malcapitato.