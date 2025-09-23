Sapri, giornata pro Palestina, il dirigente scolastico Limongi: “Sensibilizzare i giovani”

La giornata di mobilitazione nazionale pro Palestina, che si è tenuta ieri in diverse piazze italiana, ha visto la partecipazione attiva anche dell’istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da’ Vinci” di Sapri.

La dichiarazione

“Abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti, al di là delle manifestazioni che sono state organizzate per protestare su quanto sta accadendo in Palestina – ha affermato il Dirigente scolastico Corrado Limongi – Inoltre abbiamo voluto lanciare un messaggio di continuità, di non fermarsi ad una sola giornata ma abbiamo chiesto ai ragazzi di organizzare dei momenti di riflessione, di confronto e si studio rispetto a tutto quello che sta avvenendo.

Questa rappresenta una giornata d’inizio di un percorso di conoscenza e di presa di posizione rispetto a tutti quei governi che utilizzano le armi, la violenza e la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali”.