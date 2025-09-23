Sapri, giornata pro Palestina, il dirigente scolastico Limongi: “Sensibilizzare i giovani”

"Abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti, al di là delle manifestazioni che sono state organizzate per protestare su quanto sta accadendo in Palestina"

A cura di Maria Emilia Cobucci

La giornata di mobilitazione nazionale pro Palestina, che si è tenuta ieri in diverse piazze italiana, ha visto la partecipazione attiva anche dell’istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da’ Vinci” di Sapri.

La dichiarazione

“Abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti, al di là delle manifestazioni che sono state organizzate per protestare su quanto sta accadendo in Palestina – ha affermato il Dirigente scolastico Corrado Limongi – Inoltre abbiamo voluto lanciare un messaggio di continuità, di non fermarsi ad una sola giornata ma abbiamo chiesto ai ragazzi di organizzare dei momenti di riflessione, di confronto e si studio rispetto a tutto quello che sta avvenendo.

Questa rappresenta una giornata d’inizio di un percorso di conoscenza e di presa di posizione rispetto a tutti quei governi che utilizzano le armi, la violenza e la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Vespa

Massimo Pellegrino unico cilentano al Circuito Gransport 2025: passione Vespa in un percorso unico tra storia e paesaggi

225 km da percorrere tra paesaggi mozzafiato e tappe ricche di storia…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Incidente Roccadaspide

Roccadaspide, incidente stradale in località Fonte. Donna trasportata in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in località Fonte di Roccadaspide per…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese

Eboli, presentata Kora: l’Officina Sociale che coinvolge giovani con disabilità

Il progetto è stato accolto da tante persone che, a vario titolo,…

Silvana Scocozza
Silvana Scocozza

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.