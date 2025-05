Sapri, chiusura punto nascita: proseguono le iniziative di protesta

La lotta per difendere l’ospedale “Immacolata” di Sapri non si ferma. Dopo la manifestazione che si è tenuta lo scorso 5 Maggio nella città della Spigolatrice, che ha visto la presenza di centinaia di cittadini insieme ai Sindaci e ai comitati di lotta sfilare per le stradine della cittadina del Golfo di Policastro, una nuova assemblea pubblica si terrà il prossimo lunedì 12 Maggio alle ore 18 nell’aula consiliare del comune di Sapri, per difendere sempre il diritto alla salute dei cittadini cilentani.

“Abbiamo bisogno di azioni concrete non di parole”, affermano gli organizzatori che apprese le ultime dichiarazioni del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, circa la necessaria chiusura del Punto Nascite per un dictat del Ministero della Salute, ricordano al presidente De Luca il suo dovere di “difendere i diritti essenziali, soprattutto nelle aree marginali” come quelle del Golfo di Policastro. Una battaglia dunque che va avanti e che durerà per molto tempo.