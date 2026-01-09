Sapri, ruba auto e fugge: convalidato l’arresto per un 35enne

È stato convalidato nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, dal Tribunale di Lagonegro, l’arresto del 35enne, pluripregiudicato e senza fissa dimora, che nella giornata di lunedì 5 gennaio, a Sapri, si è reso colpevole del reato di furto di un’autovettura, del tipo Fiat Doblò, e di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Il 35enne, infatti, identificato e inseguito dai Carabinieri della Stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino, aveva opposto resistenza alla cattura. Il giovane aveva iniziato una lunga corsa lungo la strada statale 517 “Bussentina”, con la speranza di seminare le forze dell’ordine, che invece sono riuscite a bloccarlo allo svincolo di Padula-Buonabitacolo, prima che il pluripregiudicato imboccasse l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Il provvedimento

Una serie di reati che hanno indotto, dunque, il giudice del Tribunale di Lagonegro, nel giudizio direttissimo, a convalidare l’arresto in carcere, dove il 35enne risulta rinchiuso dallo scorso lunedì.

Il giovane ora dovrà rispondere del reato di rapina impropria nel procedimento che si terrà a suo carico e che inizierà il prossimo mese di febbraio.