Sapri: messa in sicurezza della Chiesa di Santa Croce, approvato il progetto

La Giunta municipale di Sapri, con a capo il sindaco Antonio Gentile, ha approvato il progetto esecutivo relativo all’ intervento di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Croce, per un importo complessivo di euro 1.275.000,00, di cui euro 893.000,00 per lavori ed euro 382.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto

L’intervento è stato finanziato per l’intero importo con Decreto del Ministero della Cultura del 20.05.2024 a valere sulle risorse PNRR e in particolare tramite l’Investimento 2.4 della Missione 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto Torri/Campanili”. Grazie a questi fondi la Chiesa di Santa Croce, uno dei punti di maggiore attrazione della città di Sapri, sarà presto restaurata.

La Chiesa di Santa Croce

Edificata nell’anno 1898, una perla in stile gotico, appartiene al complesso di Santa Croce costruito e successivamente affidato ai Padri Bigi dal Cav. Giuseppe CESARINO insieme all’adiacente stabile il quale fu, per volontà del benefattore, trasformato in un istituto di istruzione per i giovani. I decori sono di alto livello qualitativo e l’insieme è suggestivo e di ottima qualità estetica. Nella chiesa, di modeste dimensioni, vengono continuamente celebrati matrimoni per la bellezza e solennità dell’edificio, capace di esaltare le cerimonie nuziali.