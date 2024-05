Sapri: arrivano i fondi per la Chiesa di Santa Croce

La Chiesa di Santa Croce, uni dei punti di maggiore attrazione della città di Sapri, sarà presto restaurata. A comunicarlo è stato il Sindaco della cittadina del Golfo di Policastro Antonio Gentile attraverso una nota stampa.

Il finanziamento

Per l’importante sito culturale, storico e artistico è stato previsto infatti un finanziamento ad opera del Ministero della cultura di 1.275.000.

“Dopo tanto lavoro di anni, finalmente una notizia bellissima per Sapri. Con decreto pubblicato in data odierna il Ministero della Cultura ha accolto l’istanza presentata dal Comune di Sapri finanziando per euro 1.275.000 il restauro della Chiesa Santa di Croce – ha affermato il Sindaco Gentile – Noi andiamo avanti e lavoriamo per la città in silenzio e a testa china, senza proclami, sempre ed esclusivamente nell’interesse della collettività, cercando di concretizzare il tanto impegno profuso.

Viva Sapri”.

La Chiesa di Santa Croce

La Chiesa di Santa Croce a Sapri è stata costruita alla fine dell’Ottocento (1898), e ricalca i tipici dettami architettonici dello stile neogotico, sviluppatosi tra la fine dell’ottocento in molti centri dell’Europa, per via della sua solennità: rosoni, bifore, timpani dalle spiate forme triangolare, cuspidi e guglie.