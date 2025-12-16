Sapri, all’IIS Pisacane arriva “HeArt of Gaza”: in mostra i disegni dei bambini palestinesi

È stata inaugurata lo scorso 12 dicembre presso la sede centrale dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri una mostra di disegni realizzati da bambini e ragazzi di Gaza dal titolo “HeArt of Gaza”, allestita a cura del Comitato Cilento per la Palestina e dal Movimento di Educazione cooperativa.

L’iniziativa

Attraverso il gioco di parole tra Cuore e Arte, la mostra “HeArt of Gaza” illustra il progetto di arte-terapia nato in maniera spontanea tra le tende degli sfollati di un quartiere della città di Gaza dall’iniziativa di un giovane attivista palestinese, Mohammed Timraz e dall’idea dell’artista irlandese Féile Butler.

L’idea di creare uno spazio in cui i bambini attraverso il disegno e l’arte potessero esprimere le proprie emozioni ed elaborare le sofferenze generate dal conflitto ha inizialmente coinvolto 20 bambini; successivamente, anche grazie al sostegno internazionale, il progetto si è esteso, fino a raggiungerne oltre 2000.

I 43 disegni in esposizione a Sapri, realizzati da bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, sono una parte della mostra itinerante in diversi Paesi d’Europa, tra cui l’Italia, dove la mostra ha già toccato oltre 150 tappe. La mostra è visitabile dal 12 al 19 dicembre dagli studenti dell’IIS Pisacane di Sapri; inoltre, in occasione dell’incontro Scuola-Famiglia, previsto per il giorno 17 dicembre, la mostra sarà anche aperta al pubblico, dalle ore 15 alle 20.