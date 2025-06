Sanza: consegnati i lavori per la realizzazione dell’albergo diffuso

Partiti i lavori per la realizzazione dell’albergo diffuso del progetto Sanza borgo dell’accoglienza. Nella giornata di ieri, martedì 4 giugno, l’impresa ha preso possesso del cantiere con la firma del Verbale di consegna dei lavori.

Il progetto

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto PNRR che ha selezionato solo 21 borghi a livello nazionali a rischio abbandono o abbandonati nei quali realizzare dei progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Molto soddisfatto il sindaco Vittorio Esposito

“Finalmente si parte, nei prossimi giorni sarà allestito il cantiere ed inizieranno i lavori. Chiediamo fin da ora la massima collaborazione ai cittadini che vivono nel centro storico, al fine di agevolare le attività di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili adibiti ad albergo diffuso”. Con l’apertura del cantiere parte la sfida di un progetto ambizioso che cambierà il borgo ai piedi del monte Cervati.

Un sogno che diventa realtà

“Un lungo lavoro è stato già fatto, per arrivare a questo punto. Un lavoro importante e complesso ci aspetta, ancora, per vedere concluso quel percorso immaginato, sognato, progettato ed ora, passo dopo passo, realizzato, per rilanciare la nostra comunità, sempre più accogliente e sempre più richiesta dal mercato del turismo naturalistico ed escursionistico. E’ ciò che ci eravamo impegnati a realizzare. Lo stiamo facendo” ha concluso il sindaco Esposito.