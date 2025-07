Sant’Arsenio: successo per la “Notte Gialla” di Coldiretti

Si è tenuta a Sant’Arsenio, la “Notte Gialla” di Coldiretti Salerno e Campagna Amica a Sant’Arsenio. Si tratta di un evento itinerante sul territorio che permette di far conoscere i prodotti delle aziende associate a Coldiretti. Prima dell’apertura ufficiale dell’evento in piazza Donato Pica si è tenuta l’Assemblea di Coldiretti presso l’aula consiliare del Comune di Sant’Arsenio. Un momento di confronto e dialogo sul futuro de settore agricolo, in particolare sul territorio comunale di Sant’Arsenio e nel corso del quale è stato presentato il progetto “Valorizziamo il Territorio”. Nel corso dell’incontro si è tenuta anche la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Sant’Arsenio, Coldiretti Salerno e l’istituto tecnico Agrario “M.T.Cicerone”, guidato dalla Dirigente Scolastica, Antonella Vairo, che permetterà ad uno studentesse o una studentessa dell’istituto valdianese di svolgere un tirocinio formativo al Comune di Sant’Arsenio.

Gli interventi

All’incontro, hanno preso parte, Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, Vincenzo Tropiano, Direttore Coldiretti Salerno, Ettore Belelli, Presidente di Coldiretti Campania, Paolo Giglio, docente di Scienze Agrarie dell’istituto tecnico agrario “M.T.Cicerone” di Sala Consilina, Michele Gallo, Presidente Coldiretti Teggiano.

Al termine dell’incontro, si è tenuto il taglio del nastro dell’avvio ufficiale della “Notte Gialla“ di Coldiretti ed anche l’apertura ufficiale degli stand della sagra del “Pizziddo Santarsenese“ organizzata dalla Proloco di Sant’Arsenio, guidata dal Presidente Mario Marmo, che ha avuto inizio sabato sera e si è conclusa nella giornata di ieri, con ottimo successo di partecipazione.