Sant’Arsenio, nuovi tentativi di truffe agli anziani, l’appello del Comune: “Massima attenzione”

A Sant’Arsenio, si registrano nuovi tentativi di truffa ai danni di anziani nel territorio comunale. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha immediatamente avviato controlli mirati per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il vademecum

In un comunicato ufficiale, il Comune invita tutti alla massima cautela, raccomandando di non fornire mai informazioni personali a sconosciuti o a chi si presenta con richieste sospette, sia telefonicamente che di persona. Particolare attenzione è rivolta a coloro che assistono o si occupano di anziani, invitandoli a sensibilizzare i propri cari sui rischi legati a questi tentativi di truffa. La prudenza e la vigilanza sono strumenti fondamentali per prevenire conseguenze più gravi.

In presenza di dubbi o di contatti sospetti, si consiglia di non intervenire autonomamente, ma di contattare immediatamente il Comando della Polizia Municipale o le forze dell’ordine, come i Carabinieri, per ricevere assistenza e segnalare l’accaduto.

Le info utili

Il comune di Sant’Arsenio sottolinea l’importanza della collaborazione della comunità per contrastare efficacemente questi episodi di truffa. La prevenzione si rafforza attraverso la condivisione di informazioni e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità. Per segnalazioni o ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a rivolgersi direttamente al Comando della Polizia Municipale di Sant’Arsenio o ai Carabinieri.