Sant’Arsenio in lutto: il cordoglio della comunità dopo la morte di due coniugi coinvolti in un incidente stradale

È sgomenta la comunità di Sant’Arsenio per il decesso di Andrea Cardiello, l’86enne, rimasto coinvolto in un violento scontro sul rettilineo nel territorio del Comune di Atena Lucana lo scorso 18 ottobre.

L’incidente

L’uomo, viaggiava insieme alla moglie, Giovanna Boccia, anche lei 86enne, che purtroppo, il giorno dopo del violento impatto ha perso la vita. A distanza di tre settimane, anche Andrea Cardiello, purtroppo non ce l’ha fatta.

L’uomo si trovava all’ospedale “Luigi Curto“ di Polla, quando nella tarda mattinata di ieri si è spento. La salma, attualmente, non è stata ancora consegnata ai familiari.

Le indagini e il lutto nella comunità

Si attendono le disposizioni della Procura in merito ad un possibile esame autoptico, effettuato, invece, nei giorni scorsi, sul corpo della moglie Giovanna Boccia. La coppia era molto conosciuta nell’intero comprensorio del Vallo di Diano, perché per anni ha gestito il bar dell’ospedale di Sant’Arsenio.

Alle esequie della signora Giovanna, oltre a tantissimi cittadini di Sant’Arsenio erano presenti anche tanti operatori sanitari, che negli anni hanno avuto modo di conoscere la coppia.