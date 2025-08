Sant’Angelo a Fasanella, migliorare la segnaletica dell’uscita A2 di Campagna: il sindaco scrive ad Anas

Il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella Bruno Tierno ha scritto all’Anas per chiedere il miglioramento della segnaletica stradale all’uscita autostradale di Campagna. La cartellonistica non fornisce alcuna indicazione chiara verso Sant’Angelo a Fasanella, mentre i Comuni limitrofi sono regolarmente segnalati.

“Una segnaletica adeguata – spiega Tierno nella missiva inviata all’Anas – non solo migliorerebbe l’accessibilità al nostro Comune, ma sarebbe anche un passo importante per promuovere il nostro territorio. Abbiamo così chiesto alle autorità competenti di integrare la segnaletica in prossimità dell’uscita A2 di Campagna, includendo la direzione verso Sant’Angelo a Fasanella, per favorire il flusso del traffico e rendere il nostro paese facilmente raggiungibile. Auspichiamo un rapido intervento per migliorare la viabilità e valorizzare il nostro Comune”.