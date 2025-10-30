Sant’Angelo a Fasanella ha il suo Postamat

Questa mattina, presso l’Ufficio Postale di Sant’Angelo a Fasanella, è stato installato il nuovo ATM che consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

A darne notizia l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Bruno Tierno.

L’importanza del servizio

Sembra un servizio scontato, ma non lo è per un piccolo borgo dell’entroterra cilentano. Sono numerose, infatti, le realtà periferiche in cui, la mancanza dell’ATM, comporta che i residenti debbano spostarsi altrove, spesso con l’auto o con i mezzi pubblici, a loro spese, per prelevare denaro in contanti o per effettuare altre operazioni.

“E’ un servizio essenziale per il nostro paese. Ringraziamo Poste Italiane per aver accolto le sollecitazioni di questi ultimi mesi e per l’attenzione che sta riservando alle comunità locali soprattutto dell’entroterra. L’ATM Postamat è dotato di una tecnologia di ultima generazione con funzionalità touch e processore che velocizza le operazioni e può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è dotato di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. Il bancomat sarà operativo dalla prossima settimana” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Un servizio in più, tanto utile a chi visita e a chi vive nel paese, pieno di risorse e di eccellenze, ma distante dai centri erogatori di servizi.