Santa Marina potenzia la Polizia Municipale in vista del periodo estivo

Il Comune di Santa Marina, guidato dal sindaco Giovanni Fortunato, in considerazione anche della sua forte vocazione turistica, intende procedere all’assunzione di 3 agenti di polizia municipale a tempo determinato in vista del prossimo periodo estivo.

L’iniziativa

L’iniziativa mira a rafforzare l’organico del Corpo di Polizia Municipale dalla primavera fino alla fine di settembre, quando si registra sul territorio comunale un significativo aumento di presenze turistiche. In questo modo si punta ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici.

Le assunzioni di ulteriori 3 unità lavorative con contratto part-time al 50% , per esigenze d’ufficio, sono state effettuate attingendo dalla graduatoria di un concorso pubblico per titoli ed esami; le risorse finanziarie per le assunzioni provengono dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.