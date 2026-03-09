Santa Marina: crolla la Provinciale, Giudice:” Chiederemo la somma urgenza”

È completamente crollata, nel tratto già interessato da una frana, la strada provinciale 82 che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo di Santa Marina. L’intera carreggiata è sprofondata, trascinando con sé anche ‘intero muro di contenimento.

L’arteria ha subito un ulteriore e definitivo crollo

L’arteria nelle scorse settimane già aveva subito un importante cedimento, tanto da determinarne la chiusura e contestualmente la richiesta di un tavolo tecnico con la Provincia. Una situazione che però è peggiorata nello scorso fine settimana, quando l’arteria ha subito un ulteriore e definitivo crollo.

Le parole del sindaco F.F. Virgilio Giudice

Motivo quest’ultimo che ha indotto il Sindaco F.F. Virgilio Giudice a chiedere, nelle prossime ore, lo stato di somma urgenza. ” La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro in Provincia a seguito del quale era stato effettuato un sopralluogo per decidere le azioni da adottare – ha affermato il Sindaco Virgilio Giudice – Già durante il sopralluogo, nel corso del quale avevamo ipotizzato di realizzare una bretella che bypassasse la frana, si era avvertito un ulteriore cedimento. Ad oggi, alla luce di quanto accaduto e del definitivo cedimento dell’arteria, non è più pensabile procedere con la realizzazione di una bretella ma è necessario chiedere lo stato di somma urgenza e dare risposte nell’immediato ai cittadini, a tutela della loro incolumità. Nel frattempo le nostre strade comunali che stiamo utilizzando per raggiungere il capoluogo, e viceversa, le stiamo migliorando in maniera tale da dare subito risposte ai nostri concittadini”.