“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta

La 76esima edizione del Festival della canzone italiana è a Sanremo, ma il vero groove è qui. Anche quest’anno InfoCilento conferma la sua presenza tra le testate accreditate presso la sala stampa del Festival di Sanremo. Ogni giorno collegamenti in diretta durante il format Anteprima News e in chiusura di ogni edizione del telegiornale. Il fulcro del palinsesto sarà però l’appuntamento quotidiano delle ore 19:00.

Da questa sera, martedì 24 e fino a sabato 28 febbraio, alle 19:00 sul Canale 79 DTT e in diretta sulla pagina Facebook di InfoCilento, Antonella Agresti e Roberta Foccillo accendono le serate con “Sanremo Groove”, il programma che racconta il Festival con ritmo, ironia e tanta energia. Ogni giorno ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua. Nella puntata di oggi, l’esibizione dell’orchestra del Liceo Parmenide di Vallo della Lucania. Un ringraziamento speciale alla direzione del Prof. Michele Perrella, al Direttore Orchestra Alessandro Schiavo, alla referente Coordinatore del Liceo Musicale Prof.ssa Annarita Cartolano e il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Massanova.

Cinque appuntamenti in diretta per vivere canzoni, look, colpi di scena e retroscena con il sorriso e la voglia di divertirsi insieme.