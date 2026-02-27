Video

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

Quarto appuntamento con “Sanremo Groove”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo che andrà in onda fino a domani, sabato 28 febbraio, in diretta, sul canale 79 del DTT e sulla pagina Facebook di InfoCilento.

Ogni giorno ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua con le “temute pagelle” con i TOP E I FLOP.

Ospite della serata, Adriana Ruocco, cantante cilentana, di Vallo della Lucania, che nel 1996 partecipò al Festival di Sanremo con “Sarò bellissima” classificandosi seconda nella categoria nuove proposte e l’anno successivo nella categoria big con Uguali, uguali.

