“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Seconda puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

Secondo appuntamento con “Sanremo Groove”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo che andrà in onda fino a sabato 28 febbraio, tutte le sere, in diretta, sul canale 79 del DTT e sulla pagina Facebook di InfoCilento.

Ogni giorno ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua. Anche questa sera tantissimi contenuti esclusivi per commentare la prima serata del Festival andata in onda ieri, 24 febbraio e le “temute” pagelle dei Beat 90s che daranno i loro TOP E FLOP dei cantanti in gara. In collegamento dalla città dei fiori, anche una band cilentana: “Caffè d’autore”.

E poi, ancora, un emozionante ricordo del Maestro Beppe Vessicchio, anche InfoCilento ha voluto omaggiare il grande direttore d’orchestra con uno striscione dedicato.

