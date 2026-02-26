“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Terza puntata

Terzo appuntamento con “Sanremo Groove”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo che andrà in onda fino a sabato 28 febbraio, tutte le sere, in diretta, sul canale 79 del DTT e sulla pagina Facebook di InfoCilento.

Ogni giorno ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua con le “temute pagelle” con i TOP E I FLOP.

Questa sera, “in scena”, l’orchestra del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli per lo spazio #sanremoèovunque. E poi collegamento, direttamente da Sanremo, con Aldo Oliveri. Queste e tante altre sorprese per raccontare tutto, ma proprio tutto, della 76esima edizione del Festival della canzone italiana.