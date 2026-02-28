Festival di Sanremo: a InfoCilento la cilentana Adriana Ruocco a 30 anni dalla partecipazione

Sta per calare il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, infatti, si conoscerà il vincitore o la vincitrice che conquisterà l’ambito leoncino d’oro.

L’esperienza della cilentana, Adriana Ruocco

Esattamente 30 anni fa, era il febbraio del 1996 quando, una giovanissima Adriana Ruocco, cilentana, di Vallo della Lucania, approdava sul palco dell’Ariston. La cantante partecipò dapprima nel 1995 a Sanremo Giovani con il tormentone “Ti prego, ti prego, ti prego”.

L’anno successivo partecipò al Festival di Sanremo vero e proprio con il brano “Sarò bellissima” dove si classificò seconda nella sezione “Nuove Proposte“. Pur essendo solo una ragazzina, la sua voce apparve incredibilmente adulta. Questo, oltre alla collaborazione con il noto produttore e paroliere Franco Migliacci, fece pensare ad una vittoria sicura, cosa che purtroppo non avvenne, infatti Adriana si classificò seconda dopo Syria.

Il ricordo di quel Sanremo 1996

Nel corso del programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo, “Sanremo Groove“, Adriana è intervenuta ricordando quel momento così importante della sua vita, tra emozioni e ricordi indelebili.

“Arrivai sul palco dell’Ariston grazie ad una serie di coincidenze fortunate, feci un’apparizione in un programma televisivo Rai, era marzo e c’era un momento dedicato alle mamme, in occasione della festa della mamma, avevo preparato un brano che però, per esigenze televisive, non riuscí ad andare in onda.

Registrai il brano per il giorno successivo e il caso volle che, all’ascolto, ci fosse Migliacci che in me vide un progetto, andai a casa sua per una chiacchiera e l’anno dopo mi ritrovai a Sanremo sul palco dell’Ariston.

Oggi la musica continua ad essere la grande passione di Adriana anche se, nella vita, svolge tutt’altro lavoro, collabora con l’Unicef ed è molto impegnata nel sociale.