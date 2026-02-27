Casa Sanremo: Terre del Bussento protagonista a Italia in Vetrina, atteso premio Winter Edition ad Aldo Olivieri

Saranno i prossimi giorni al centro dell’attenzione delle Terre del Bussento a Casa Sanremo, cornice istituzionale del Festival di Sanremo, dove il progetto si conferma appuntamento fisso della settimana festivaliera: è infatti prevista la consegna del Premio “Terre del Bussento – Winter Edition” ad Aldo Olivieri, per il progetto “Il Mio Viaggio nel Cilento”, e la partecipazione alla trasmissione televisiva “Italia in Vetrina”, condotta da Grazia Serra, durante la quale sarà presentato al pubblico nazionale il progetto “Terre del Bussento – Paesaggi Abitati”.

Una prestigiosa vetrina per il territorio

Sarà presente Maria Martino, responsabile comunicazione del progetto. «E’ per noi un momento molto importante. Offre l’opportunità di creare connessioni, mostrare il lavoro dei ragazzi e promuovere le bellezze del nostro territorio in modo concreto e coinvolgente”, ha dichiarato Maria Martino.

Nei giorni scorsi, infatti, a Casa Sanremo, una vera e propria carovana di 150 tra studenti, docenti e maestranze provenienti dal Liceo Musicale “Carlo Pisacane” di Sapri, dall’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri, dall’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro, dall’IIS “Ancel Keys” – Alberghiero – di Castelnuovo Cilento e, per la prima volta, dall’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina – Alberghiero – di Sondrio, ha animato le giornate del Festival.

Gli studenti hanno preso parte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, affiancando l’organizzazione di Gruppo Eventi, curando la distribuzione del magazine e altre attività logistiche. Tra i momenti più significativi, le esibizioni del Liceo Musicale “Carlo Pisacane” e dei giovani orchestrali dell’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza, che hanno unito talento musicale e promozione culturale del territorio cilentano, coinvolgendo pubblico e ospiti della manifestazione.

L’iniziativa dell’associazione Terre del Bussento presieduta da Matteo Martino è sostenuta dai Comuni di Sapri, Morigerati e Vibonati e da Fenailp Sapri Basso Cilento.