Dalle Terre del Bussento la carica dei 150 a Casa Sanremo: da 13 anni ambasciatori dei “Paesaggi Abitati”

Tredici anni di presenza, tredici anni di racconto identitario sotto i riflettori nazionali. Le Terre del Bussento tornano a Casa Sanremo, cornice istituzionale del Festival di Sanremo, portando nella città dei fiori un progetto che è diventato ormai un appuntamento fisso della settimana festivaliera. Saranno 150 tra studenti, docenti e maestranze a raggiungere Sanremo, trasformando la kermesse in una ribalta strategica per i “Paesaggi Abitati”.

Gli istituti scolastici del Cilento

Cinque gli istituti scolastici coinvolti in questa edizione: il Liceo musicale “Carlo Pisacane” di Sapri, l’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri, l’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro, l’IIS “Ancel Keys” – Alberghiero – di Castelnuovo Cilento e, per la prima volta, l’Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina – Alberghiero – di Sondrio. Un’adesione che consolida un ponte ideale tra Sud e Nord Italia e rafforza la dimensione nazionale dell’iniziativa.

Le attività

Cuore operativo delle attività sarà ancora una volta Casa Sanremo Chateau d’Ax, Pala Italia Enit, spazio culturale e mediatico che durante il Festival ospita artisti, istituzioni, operatori e stampa. Qui gli studenti saranno impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, affiancando l’organizzazione del Gruppo Eventi in un’esperienza che consente loro di misurarsi direttamente con la complessa macchina di un grande evento nazionale. Dall’accoglienza alla comunicazione, dalla gestione logistica alla produzione di contenuti, il Festival diventa così un’aula dinamica in cui teoria e pratica si fondono.

Accanto a questa dimensione, si consolida il ruolo strategico delle Terre del Bussento, che rinnovano la partnership con Casa Sanremo e con il patron Vincenzo Russolillo, confermando una collaborazione che negli anni ha generato visibilità e opportunità concrete per il territorio. A Sanremo sarà distribuito il magazine “Paesaggi Abitati”, verranno utilizzati strumenti di analisi per raccogliere dati su profilo dei visitatori e percezione dei servizi, saranno proposte esperienze immersive in 3D dedicate alla “città della spigolatrice” e al metaturismo in collaborazione con Salerno Merita, oltre alla proiezione del video realizzato da Gennaro Falabella per Cilendroni. In programma anche la partecipazione alla trasmissione televisiva “L’Italia in Vetrina”, condotta da Grazia Serra, occasione per presentare ufficialmente il progetto “Terre del Bussento – Paesaggi Abitati” al pubblico nazionale.

Le dichiarazioni

«La nostra presenza – sottolinea Matteo Martino, presidente dell’associazione Terre del Bussento – non è mai una semplice replica: è un’evoluzione continua, un modo per raccontare un territorio vivo, la sua identità e i suoi giovani talenti».

Tra i momenti più attesi, la consegna del “Premio Terre del Bussento – Winter Edition”, che quest’anno sarà assegnato ad Aldo Olivieri per il progetto “Il Mio Viaggio nel Cilento”. Un riconoscimento che nel tempo ha premiato personalità di rilievo nazionale. Tra i nomi illustri delle precedenti edizioni figurano il medico oncologo Tommaso Pellegrino, il consigliere regionale Corrado Matera, lo scrittore Maurizio De Giovanni, Gerardo Ferrara, storica controfigura di Massimo Troisi, e le giornaliste Antonella Grippo e la stessa Grazia Serra.

Non mancherà il racconto quotidiano dell’esperienza sanremese: da lunedì a sabato, alle 18.50, andrà in onda “Fuorifestival” su SapriLive, una finestra televisiva in diretta dalla città dei fiori per seguire ospiti, incontri e attività. L’iniziativa, sostenuta dal patrocinio dei Comuni di Sapri, Morigerati e Vibonati e di Fenailp Sapri Basso Cilento, conferma il ruolo strategico delle Terre del Bussento nella promozione culturale e turistica su scala nazionale.