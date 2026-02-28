Video

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quinta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

Redazione Infocilento

Quinto e ultimo appuntamento con “Sanremo Groove”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ogni giorno si sono alternati ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua con le “temute pagelle” con i TOP E I FLOP.

Ospiti in studio il musicista Angelo Sodano dei Beat 90s che ha eseguito “Senza Fine” brano iconico dell’immensa Ornella Vanoni.

Per la rubrica #sanremoèovunque, l’esecuzione del brano “Nel blu dipinto di blu” eseguito dagli studenti dell’Istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli.

Altre puntate:

Festival di Sanremo: a InfoCilento la cilentana Adriana Ruocco a 30 anni dalla partecipazione
Sanremo Groove
“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata
Casa Sanremo
Casa Sanremo: Terre del Bussento protagonista a Italia in Vetrina, atteso premio Winter Edition ad Aldo Olivieri
Sanremo Groove
“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Terza puntata
Sanremo Groove
“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Seconda puntata
