“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quinta puntata

Quinto e ultimo appuntamento con “Sanremo Groove”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ogni giorno si sono alternati ospiti, collegamenti direttamente dalla città dei fiori con gli inviati Chiara Esposito e Manuel Chiariello, commenti a caldo e la giuria di qualità con i Beat 90s pronta a dire la sua con le “temute pagelle” con i TOP E I FLOP.

Ospiti in studio il musicista Angelo Sodano dei Beat 90s che ha eseguito “Senza Fine” brano iconico dell’immensa Ornella Vanoni.

Per la rubrica #sanremoèovunque, l’esecuzione del brano “Nel blu dipinto di blu” eseguito dagli studenti dell’Istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli.