Sanità, Vietri (FdI): “Uscita dal Piano di rientro è risultato importante per i cittadini”

“L’uscita della Campania dal Piano di Rientro Sanitario rappresenta un risultato significativo che testimonia il valore della collaborazione istituzionale e del lavoro condiviso tra i diversi livelli di governo. Un cambio di passo che ha consentito di raggiungere un obiettivo atteso da anni, restituendo prospettive più solide al sistema sanitario regionale”. Lo sostiene il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità.

Un importante traguardo

“Questo traguardo e’ stato possibile grazie a un’azione sinergica tra Governo, Regione e ministero della Salute, guidato dal ministro Orazio Schillaci, che hanno operato con responsabilità e visione, contrariamente a quanto avvenuto in passato, nel rispetto delle direttive nazionali.

In questo percorso va riconosciuto anche il senso di collaborazione istituzionale dimostrato dalla Regione, che ha contribuito a rendere possibile il raggiungimento di un obiettivo atteso da anni – spiega – Il Governo Meloni ha svolto un ruolo determinante, garantendo un supporto costante e qualificato e accompagnando la Regione lungo un percorso complesso ma necessario, imprimendo quella svolta che per troppo tempo è mancata.

Più servizi per il territorio

“Oggi si apre una fase nuova, che deve essere accompagnata da scelte concrete e da una gestione finalmente all’altezza delle esigenze del territorio, superando logiche del passato che hanno prodotto inefficienze e disservizi. E’ fondamentale non disperdere questo risultato e garantire ai cittadini una sanità più efficiente, accessibile e vicina ai bisogni reali delle persone.

Questa è la dimostrazione che, quando le istituzioni collaborano in modo leale e costruttivo, è possibile raggiungere obiettivi importanti nell’interesse della collettività, mettendo finalmente al centro il diritto alla salute dei cittadini campani” conclude Vietri.