Attualità

Sanità privata, passo avanti: Regione Campania e Ugl Salute lavorano a un sistema più trasparente

Si puntano a garantire tutele per il personale, rendere più efficaci i controlli sulle strutture e innalzare gli standard di qualità e sicurezza delle prestazioni

Redazione Infocilento

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede della Regione Campania, un incontro tra il direttore generale per la Tutela della Salute, Ugo Trama, e il dirigente responsabile dell’area accreditamento, Ferdinando Vicinanza, insieme a una delegazione dell’Ugl Salute.

Il confronto

Per la Ugl Salute erano presenti Gerardo Marino, segretario regionale dell’Ugl Salute Campania, Franco Patriciello, segretario dell’Ugl Salute Napoli e componente del direttivo nazionale, e Luigi Trimarchi, coordinatore regionale dell’Ugl Salute Campania per la sanità privata.

Il confronto si è svolto in un clima positivo e costruttivo, con al centro il funzionamento e il miglioramento delle strutture sanitarie private che operano a supporto del servizio pubblico. Nel corso della riunione sono state presentate proposte concrete per rendere il sistema più efficiente, trasparente e più attento sia ai cittadini sia ai lavoratori.

I temi

Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rafforzare le tutele per il personale, di rendere più efficaci i controlli sulle strutture e di innalzare gli standard di qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie. È stata inoltre evidenziata l’importanza di introdurre strumenti più moderni di monitoraggio e valutazione, per garantire maggiore chiarezza e continuità nei servizi offerti.

Da parte della Regione è stato espresso apprezzamento per il contributo fornito dalla Ugl Salute, con disponibilità a proseguire il confronto su temi ritenuti centrali per il futuro della sanità campana.

L’incontro rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più equo ed efficace, capace di coniugare qualità dell’assistenza e tutela del lavoro, attraverso un percorso condiviso di miglioramento continuo.

Per la Ugl Salute erano presenti Gerardo Marino, segretario regionale dell’Ugl Salute Campania, Franco Patriciello, segretario dell’Ugl Salute Napoli e componente del direttivo nazionale, e Luigi Trimarchi, coordinatore regionale dell’Ugl Salute Campania per la sanità privata.

Il confronto si è svolto in un clima positivo e costruttivo, con al centro il funzionamento e il miglioramento delle strutture sanitarie private che operano a supporto del servizio pubblico. Nel corso della riunione sono state presentate proposte concrete per rendere il sistema più efficiente, trasparente e più attento sia ai cittadini sia ai lavoratori.

Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rafforzare le tutele per il personale, di rendere più efficaci i controlli sulle strutture e di innalzare gli standard di qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie. È stata inoltre evidenziata l’importanza di introdurre strumenti più moderni di monitoraggio e valutazione, per garantire maggiore chiarezza e continuità nei servizi offerti.

Da parte della Regione è stato espresso apprezzamento per il contributo fornito dalla Ugl Salute, con disponibilità a proseguire il confronto su temi ritenuti centrali per il futuro della sanità campana.

L’incontro rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più equo ed efficace, capace di coniugare qualità dell’assistenza e tutela del lavoro, attraverso un percorso condiviso di miglioramento continuo, fanno sapere dal sindacato.

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