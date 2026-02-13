Sanità nel Cilento: nuovo pediatra per Camerota e San Giovanni a Piro, presto l’apertura degli ambulatori

Buone notizie per la sanità nel Cilento. L’Amministrazione comunale di Camerota, infatti, ha informato la cittadinanza che il nuovo pediatra, Dott. Salvatore Neri, ha comunicato l’imminente apertura dei propri studi nei Comuni di Camerota e San Giovanni a Piro, assicurando così un importante presidio sanitario a sostegno delle famiglie del territorio.

Le info utili

La data ufficiale di apertura sarà resa nota nei prossimi giorni. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità assistenziale per i piccoli pazienti, il Dott. Muzzi continuerà a svolgere regolarmente il servizio ogni giovedì presso gli ambulatori ASL Salerno di Marina di Camerota.

In un momento particolarmente complesso per il Cilento, segnato dalla carenza di medici e dalle difficoltà nel mantenere servizi sanitari essenziali, l’arrivo di un nuovo pediatra rappresenta un risultato significativo per l’intera comunità e un segnale concreto di attenzione verso il territorio.

L’Amministrazione comunale rivolge al Dott. Neri un sincero augurio di buon lavoro, certa che saprà operare con professionalità, competenza e spirito di servizio. Un sentito ringraziamento viene inoltre espresso al Dott. Cosenza per la costante presenza e l’impegno dimostrato nel tempo.

Si ringraziano, altresì, per la collaborazione e l’attenzione riservata al territorio:

• il Direttore Generale Dott. Sosto

• il Direttore Sanitario Dott. Sergianni

• il Dott. Vincenzo De Paola (DS/71)

• il Dott. Fragomeno, Responsabile U.O. Cure Primarie

Le dichiarazioni



«Ringraziamo pubblicamente l’ASL per il costante impegno e l’attenzione dimostrata nei confronti di questi territori, soprattutto in una fase così delicata per la sanità locale».



«L’arrivo di un nuovo pediatra rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto alla salute sia garantito a tutti i cittadini, senza differenze tra aree centrali e territori periferici».