Sanità, il Ministero boccia il Piano rientro Campania. Pellegrino (IV): “Grave scelta, riaprire i punti nascita”

“Il Gruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale chiede al Governo con fermezza di abbandonare ogni logica di contrapposizione politica e di tornare a valutare le questioni sanitarie con obiettività e rispetto istituzionale. La salute dei cittadini non può e non deve essere terreno di scontro politico: è un diritto fondamentale che va tutelato, non strumentalizzato. La decisione del Ministero della Salute, di non far uscire la Campania dal piano di rientro è una scelta che appare del tutto politica, priva di reali fondamenti tecnici o economici. È un fatto evidente che da diversi anni la Regione Campania abbia i conti in ordine e abbia adempiuto con puntualità a tutte le osservazioni e prescrizioni ricevute”. È quanto dichiara il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva.

“Una decisione vergognosa”

“Non si può continuare a penalizzare le famiglie campane per un mero dispetto nei confronti del Presidente De Luca. Trovo questa decisione vergognosa e profondamente offensiva per i cittadini campani, che hanno il diritto a un sistema sanitario pienamente efficiente e non più soggetto a vincoli ingiustificati”.

“Bene fa il Presidente De Luca a rivolgersi alla giustizia ordinaria per tutelare i diritti della nostra Regione – ha concluso Pellegrino. E altrettanto giusto sarebbe riaprire i punti nascita chiusi su esplicita indicazione del Governo, assumendosi la responsabilità politica e istituzionale come ha già fatto in passato, nell’interesse esclusivo dei cittadini campani”.