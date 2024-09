San Mauro La Bruca, in arrivo 7 ciclostazioni di bike sharing

Il Comune di San Mauro La Bruca, con a capo il sindaco Nazario Ricco, punta sulla mobilita sostenibile. Verranno installate difatti 7 ciclostazioni di bike sharing sul territorio comunale, importanti non solo per i cittadini ma anche per i turisti che potranno scegliere di visitare il Comune e il suo territorio spostandosi su bici elettriche.

Il progetto

La “Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo” aveva ottenuto il finanziamento richiesto di 3 milioni di euro per la realizzazione del piano di sviluppo della Green Community. I progetti sono finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2.

L’Avviso Pubblico, pubblicato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione dell’omonima strategia nazionale delle Green Communities. Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio.

Tra gli oltre 21 interventi previsti nella Proposta progettuale della Comunità Montana, vi è quello relativo alla fornitura e l’installazione di 7 ciclostazioni di bike sharing per l’attuazione della Green Mobility, il cui importo risulta complessivamente pari ad € 382.255,00, oltre IVA, integralmente finanziato a valere sulle risorse assegnate a questo Ente nell’ambito del Piano di Sviluppo della Green Community.