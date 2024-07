Agropoli punta alla mobilità sostenibile: in arrivo un nuovo percorso ciclabile

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, è pronta a scommettere sulla mobilità sostenibile con la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che colleghi i punti costieri della città. L’obiettivo, come ha dichiarato l’assessore al turismo Roberto Apicella, è quello di “migliorare la mobilità sostenibile nella nostra città” e di offrire ai cittadini e ai turisti un’alternativa ecologica agli spostamenti in auto.

Ecco il possibile tragitto

Il progetto, ancora in fase di definizione, prevede la realizzazione di un percorso che colleghi il Lungomare San Marco con via Fontana dei Monaci, snodandosi attraverso diverse zone della città. Due sono i tracciati ipotizzati: uno che passa per l’area di via De Gasperi, via Piave, via Petrarca, la zona portuale, via San Francesco e il belvedere di Trentova; l’altro che invece si sviluppa all’interno della città, passando per via S. Pio X, Moio, via Belvedere e arrivando sempre a Trentova.

La scelta del percorso definitivo avverrà sulla base di un’analisi delle infrastrutture esistenti e delle necessità di eventuali interventi di manutenzione o adeguamento per garantire un percorso ciclabile sicuro e ben segnalato.

“Qualora si realizzasse“, ha commentato l’assessore Apicella, “sarebbe una delle piste ciclabili più suggestive del Sud Italia“. Un’infrastruttura che si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a promuovere la mobilità sostenibile ad Agropoli, come la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Salerno, Agropoli e Castellabate, già prevista nel progetto del Masterplan litorale Salerno Sud.