Agropoli, tarda ad arrivare il cartellone degli eventi estivi. Mutalipassi: a giorni la pubblicazione

Tarda ad arrivare il cartellone degli eventi estivi nella città di Agropoli. I cittadini, ma soprattutto i commercianti, si chiedono come mai in una città turistica, nel pieno della stagione estiva, l’ente comunale non abbia ancora realizzato una proposta per le manifestazioni che dovrebbero caratterizzare l’estate attirando anche l’interesse di turisti e cittadini dei paesi limitrofi.

Abbiamo raggiunto il sindaco Mutalipassi che rassicura sottolineando che si stanno attendendo gli ultimi adempimenti burocratici per realizzare l’arena degli spettacoli nell’area mercatale in via Pertini in località Madonna del Carmine per poi procedere a fissare le date degli spettacoli e le altre manifestazioni.